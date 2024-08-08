Соединенным Штатам следует прекратить вмешиваться в конфликт на Украине ради его завершения. Такой точкой зрения поделился ирландский журналист Чей Боуз на странице в социальной сети Х.

"Нет вмешательства США на Украине, нет конфликта на Украине. Все очень просто", - написал Боуз.

По его словам, Вашингтон довел Украину до нынешнего состояния, обострив обстановку. Этот конфликт стал крупнейшим в Европе после окончания Второй мировой войны, напомнил журналист.

До этого портал infoBRICS писал, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО разрабатывают новый план, направленный против России. Согласно плану, Североатлантическому альянсу необходимы изменения, чтобы предпринять более значительные шаги для поддержки Киева, пока он ведет военные действия, а также мотивировать страны Большой семерки (G7) как можно быстрее передать замороженные активы РФ Украине. Как пишет infoBRICS, последним шагом в этом плане станет вступление Украины в НАТО.