Шойгу назвал потери ВСУ с начала лета

С середины июня Украина потеряла более 115 тысяч военных. Как сообщает РИА Новости, об этом во время общения с журналистами заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

© РИА Новости

По словам секретаря Совбеза, за эти два месяца российским войскам удалось освободить еще 420 квадратных километров территории. Потери Украины он назвал «большой цифрой».

«Хотя это могло быть остановлено, если бы были выполнены те требования, которые изложил наш президент. Поэтому наша позиция ясна, понятна — войска движутся вперед», — сказал он.

Шойгу заявил о отсутствии реакции Киева на условия по урегулированию конфликта

Шойгу также отметил, что с 14 июня Вооруженные силы Украины потеряли свыше 3 тысяч единиц бронетехники. Кроме того, уничтожено и более 3 тысяч автомобильной техники.

Напомним, что в июне президент России Владимир Путин выступил с новой мирной инициативой по Украине. Она включает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, отказ Киева вступить в НАТО, демилитаризацию, денацификацию и безъядерный статус Украины, а также отмену антироссийских санкций. Украинская сторона отвергла предложение.