Российский военный назвал главное оружие в зоне спецоперации

Артиллерия перестала быть основным оружием в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщает «КП», боец с позывным «Ирландец» рассказал военкору Дмитрию Стешину, что теперь важнейшую роль играют FPV-дроны.

По словам военнослужащего, ситуация изменилась в последние месяцы. Если раньше «арта» была «повелительницей полей боя», то сейчас при виде современных беспилотников она «курит в сторонке».

В конце июля министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что количество FPV-дронов на линии боевого соприкосновения резко увеличилось. По его оценке, в сутки там фиксируется до 4 тысяч подобных беспилотников.

21 июля президент России Владимир Путин рассказывал, что РФ в приоритетном порядке будет наращивать поставки в зону СВО беспилотников и систем поражения. Он добавил, что страна будет работать и над другими современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которые сейчас массово идут в серийное производство.