Российская ракета "воздух-поверхность" Х-38 разрушила очередной мост. Как сообщает Telegram-канал "Изнанка", удар был нанесен в зоне ответственности Западной группировки войск.

Сооружение использовалось формированиями киевского режима для ротации находящихся на линии боевого соприкосновения подразделений.

Судя по размещенному видео, пролет обвалился полностью, и теперь даже затруднено передвижение пешком.

Х-38 достаточно активно применяются самолетами военно-космических сил. Например, в прошлом месяце два таких боеприпаса серьезно повредили автомобильный мост, расположенный в районе населенного пункта Щербиновка на Донецком направлении.

С их помощью уничтожались укрепленные пункты, места временной дислокации вражеских подразделений и другие цели.

Сообщалось, что "тридцать восьмые" могут разгоняться почти до 2700 км/ч. Мощная боевая часть не оставляет шансов уцелеть даже сильно защищенным объектам.