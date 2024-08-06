Высокоточная ракета Х-38 обрушила мост, который ВСУ использовали для ротации
Российская ракета "воздух-поверхность" Х-38 разрушила очередной мост. Как сообщает Telegram-канал "Изнанка", удар был нанесен в зоне ответственности Западной группировки войск.
Сооружение использовалось формированиями киевского режима для ротации находящихся на линии боевого соприкосновения подразделений.
Судя по размещенному видео, пролет обвалился полностью, и теперь даже затруднено передвижение пешком.
Х-38 достаточно активно применяются самолетами военно-космических сил. Например, в прошлом месяце два таких боеприпаса серьезно повредили автомобильный мост, расположенный в районе населенного пункта Щербиновка на Донецком направлении.
С их помощью уничтожались укрепленные пункты, места временной дислокации вражеских подразделений и другие цели.
Сообщалось, что "тридцать восьмые" могут разгоняться почти до 2700 км/ч. Мощная боевая часть не оставляет шансов уцелеть даже сильно защищенным объектам.