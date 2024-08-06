Названо преимущество новой разработки для ВСУ

Корректируемый снаряд нового типа с маркировкой БК-3ОФ, который недавно появился на вооружении украинской армии, имеет смысл, утверждает военный эксперт Тайлер Рогоуэй. В статье для The War Zone он отметил, что эти боеприпасы смогут поражать цели с гораздо больших высот и при этом им не надо зависать прямо над целью. Снаряды переносит дрон «Баба-яга».

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Это имеет смысл. Даже если снаряды не оснащены ракетными двигателями и используются только в режиме свободного падения, управляемые боеприпасы позволят «Бабам-ягам» поражать цели с гораздо больших высот, — объяснил Рогоуэй.



Ранее полевой медик подразделения «Барс-23 Орел» с позывным Студент рассказал, что Вооруженные силы Украины начали применять почти бесшумную версию дрона «Баба-яга» на Угледарском направлении. По его словам, к БПЛА присоединяют аккумуляторы. С помощью беспилотников украинские войска сбрасывают снаряды, мины и самодельную взрывчатку.

Военкор Александр Коц до этого сообщил, что дрон ВСУ «Баба-яга» атаковала пехоту ВС РФ, после чего российский беспилотник взял ее на таран. Он опубликовал соответствующие видео, отметив, что боец даже не раздумывал, когда увидел дрон противника. Минобороны России эту информацию не комментировало.