Российские бойцы восстановили трофейный британский БТР

Трофейный британский бронетранспортер FV-103 Spartan восстановили военнослужащие 200-й гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа.

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БТР теперь действует в составе российской группировки "Юг".

"Это образец бронетранспортера серии CV английского производства, 103 модели, предназначенной для транспортировки личного состава", - рассказал РИА Новости боец с позывным Черемуха.



FV103 Spartan - гусеничный бронетранспортер принят на вооружение армией Великобритании в 1978 году. Машина весит чуть больше восьми тонн. Мощность двигателя - 250 лошадиных сил. Максимальная скорость - 80 км/ч. Запас хода - 640 километров.

Экипаж три человека: командир, механик-водитель, стрелок с 7,62-мм пулеметом. В десантном отделении размещаются четыре человека. Боевики ВСУ самостоятельно устанавливают на БТР модули с американским 12,7-мм пулеметом Browning M2 с тепловизионным прицелом.