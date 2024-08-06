На одном из участков СВО оборону в районе Торецка удерживает подразделение, в составе которого в основном пенсионеры и инвалиды. Об этом рассказал пленный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Спицкий.

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— Нам некуда было деваться. Нас на точке оставалось пять человек. Пенсионеры, глухие, кривые и косые. Именно они сейчас и ведут бои в районе Торецка на Горловском направлении, — подчеркнул Спицкий.



Он отметил, что к линии боевого соприкосновения батальон был переброшен из тыла, где солдаты служили на блокпостах. Сам Спицкий был среди них, так как попал в ВСУ в 2022 году после мобилизации, передает ТАСС.

Сдавшийся в плен стрелок-санитар 144-й отдельной стрелковой бригады Вооруженных сил Украины Николай Хавтура рассказал о том, что на Украине для участия в боевых действиях мобилизуют даже людей больных эпилепсией. По его словам, Киеву все равно на «белый билет».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году необходимо подготовить базу для заключения мира с Россией. Отмечается, что весь мир и он сам хочет участия РФ в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине.