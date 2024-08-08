СМИ: «Хезболла» может нанести удар по Израилю независимо от Ирана

CNN: «Хезболла» может нанести удар по Израилю независимо от Ирана
Движение «Хезболла» может в ближайшие дни нанести удар по Израилю независимо от намерений Ирана.
Такое заявление сделали в CNN со ссылкой на источники, знакомые с разведдаными.
«Хезболла» запустила ракеты по позициям ЦАХАЛ вблизи южной границы Ливана
По данным телеканала, ливанское шиитское движение продвинулось в подготовке атаки на Израиль дальше, чем Иран, поэтому сможет напасть уже в ближайшие дни.
Ранее генеральный секретарь движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что необходимости столкновения Ирана и Сирии с Израилем нет.
При этом в МИД Ирана заявили, что вынуждены ответить Израилю из-за бездействия СБ ООН.