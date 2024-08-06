Минобороны рассказало об экипаже танка, состоящем из родственников

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Восток" из Забайкалья успешно действуют на Угледарском участке Южно-Донецкого направления. Они оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям. Один из экипажей танка состоит из близких родственников.

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Наводчик и механик-водитель - братья, а командир боевой машины - их родной дядя. Все служат добровольно, по контракту. Сами они из Забайкалья. Как рассказал механик-водитель с позывным "Тоби", их прадед воевал на танке. Поэтому братья пошли в танковую роту, отучились и теперь служат в зоне спецоперации. Потом к ним присоединился и дядя. Об этом пишет департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

Кстати, старший брат тоже находится в зоне спецоперации. Он служит номером расчета РСЗО "Град", бьет врага ударами реактивной артиллерии.

В военном ведомстве добавили, что на вооружении экипажей модернизированные танки Т-72Б3М. Машины усилены навесными козырьками и стальными листами. Это помогает в отдельных случаях выдерживать до восьми ударов вражеских FPV-дронов и кумулятивных снарядов.

Танки используют также для проделывания проходов в минных полях и доставки пехоты на передний край. По словам оператора-наводчика с позывным "Лисеныш", работают интенсивно, постоянно продвигаются вперед. Цели разные - живая сила, техника, в том числе и западная, укрепрайоны, огневые позиции.