Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Курской области. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале, бойцы Погранслужбы ФСБ и Вооруженных сил РФ не допустили проникновения противника в Россию.

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По его словам, попытки зафиксированы в Суджанском и Кореневском районах. Смирнов подчеркнул, что в ближайшие часы будет появляться множество информационных вбросов. Он призвал граждан доверять только официальным источникам информации, не поддаваясь провокаторам.

«Прошу сохранять бдительность: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — добавил он.



Также Смирнов объявил о ракетной опасности в Курской области. Он призвал жителей региона укрыться в помещениях без окон, а находящихся на улице — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.