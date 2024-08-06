Вооруженные силы Украины несут большие потери при попытке выйти из окружения на востоке села Нью-Йорк в Донецкой народной республике. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает ряд СМИ.

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— На востоке Нью-Йорка противник в окружении, пытается в панике выводить оттуда свои войска. Попадают под шквальный огонь и гибнут. В больших количествах, — рассказал источник ТАСС.



Недавно в Сети появились кадры мощного взрыва над поселком Нью-Йорк в Донбассе.

21 июля два батальона Вооруженных сил Украины попали в окружение в районе поселка Нью-Йорк.

В апреле стало известно, что украинские солдаты снялись со своих позиций и сбежали из села Очеретина, расположенного в Донецкой народной республике. Сообщается, что село выступало в качестве главного населенного пункта по линии обороны ВСУ на севере от Авдеевки.

Солдаты Вооруженных сил России произвели атаку по телевышке, расположенной в Харькове. На ней были размещены средства связи систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.