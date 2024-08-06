Минобороны изменило концепцию форума «Армия»

Министерство обороны РФ приняло решение поменять концепцию международной военно-технической выставки-форума «Армия». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству.

Отмечается, что свободное посещение и все мероприятия в военных округах на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино отменены. Собеседник издания подчеркнул, что формат ежегодного форума будет оптимизирован и обновлен.

По его словам, мероприятие будет сосредоточено на деловой программе без развлекательных мероприятий и свободного посещения. Тематической доминантой стала специальная военная операция (СВО), добавил источник.

В качестве основных целей выставки-форума он назвал «консолидацию усилий разработчиков и производителей продукции для СВО, продвижение российского оружия на иностранные рынки, а также демонстрацию новых решений, выработанных с учетом опыта спецоперации».

Накануне стало известно, что форум «Армия-2024» не отменен и состоится в заявленные даты. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе парка «Патриот», главу которого арестовали по подозрению в хищении бюджетных средств.