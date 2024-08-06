В ВСУ сделали заявление о Крыме

Крым невозможно вернуть в состав Украины в ближайшие десять лет.

Об этом в беседе с LIGA.net заявила глава медицинской службы батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Алина Михайлова.

«Это невозможно сейчас, это невозможно в перспективе ближайших десяти лет», — подчеркнула она.



В Минобороны Украины сообщили о подготовке атаки на Крымский мост

По ее мнению, превалирующим для ВСУ на поле боя должно стать стремление обеспечить преимущество над противником, а не желание возвращения полуострова.

До этого американский портал Business Insider (BI) писал, что Украине для возвращения Крыма понадобятся огромные штурмовые силы, подготовленные к тому, что может стать самым тяжелым сражением в этом конфликте.

По словам эксперта по международной безопасности из Ланкастерского университета в Великобритании Бэзила Джермонда, у России есть обширная военная инфраструктура в Крыму, которая должна быть серьезно повреждена, чтобы у Украины появился шанс вернуть полуостров.