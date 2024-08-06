Командир 1-й Отдельной танковой бригады ВСУ Леонид Хода подал в отставку после того, как его подразделение понесло большие потери. Об этом сообщает "Военный обозреватель".

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Отмечается, что офицер подал рапорт после потери целой танковой роты.

При этом, по данным "Военного обозревателя", подразделение было полностью уничтожено в одном бою на Покровском направлении.

Это уже не первое упоминание Леонида Ходы в СМИ. Ранее военкоры сообщали, что офицер ВСУ "положил всю свою бригаду при наступлении на Белгород".

Несмотря на тот случай, в апреле 2024 года Владимир Зеленский наградил Ходу, вручив ему ключи от квартиры в Киеве.

Согласно открытым источникам, Леонид Хода возглавил 1-ю отдельную танковую бригаду в сентябре 2020 года. До этого занимал должность заместителя командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В 2022 году Хода получил звание героя Украины.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке сообщил о развале украинской обороны в районе города Покровск в ДНР. По данным обозревателя, всего за неделю российские войска продвинулись на пять километров и сейчас находятся в 16 километрах к востоку от важного логистического узла ВСУ.

Отметим, что Покровск находится на расстоянии около 30 километров от Прогресса, Евгеновки, Волчьего и Новоселовки Первой. Все эти населенные пункты были освобождены российской армией на прошлой неделе.