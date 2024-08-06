Командир танковой бригады ВСУ подал в отставку, потеряв в одном бою целую роту
Командир 1-й Отдельной танковой бригады ВСУ Леонид Хода подал в отставку после того, как его подразделение понесло большие потери. Об этом сообщает "Военный обозреватель".
Отмечается, что офицер подал рапорт после потери целой танковой роты.
При этом, по данным "Военного обозревателя", подразделение было полностью уничтожено в одном бою на Покровском направлении.
Это уже не первое упоминание Леонида Ходы в СМИ. Ранее военкоры сообщали, что офицер ВСУ "положил всю свою бригаду при наступлении на Белгород".
Несмотря на тот случай, в апреле 2024 года Владимир Зеленский наградил Ходу, вручив ему ключи от квартиры в Киеве.
Согласно открытым источникам, Леонид Хода возглавил 1-ю отдельную танковую бригаду в сентябре 2020 года. До этого занимал должность заместителя командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В 2022 году Хода получил звание героя Украины.
Ранее немецкий журналист Юлиан Репке сообщил о развале украинской обороны в районе города Покровск в ДНР. По данным обозревателя, всего за неделю российские войска продвинулись на пять километров и сейчас находятся в 16 километрах к востоку от важного логистического узла ВСУ.
Отметим, что Покровск находится на расстоянии около 30 километров от Прогресса, Евгеновки, Волчьего и Новоселовки Первой. Все эти населенные пункты были освобождены российской армией на прошлой неделе.