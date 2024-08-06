Пять человек пострадали при обстреле ВСУ российского региона

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Суджа в Курской области пять человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

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«Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Сильно повреждены несколько жилых домов», — написал Смирнов.



Губернатор сообщил что специалисты проведут подомовой обход, когда позволит оперативная обстаовка. Глава приграничного региона также опубликовал кадры, на которых виден масштаб разрушений в Судже после удара ВСУ — частично разрушены несколько домов, вокруг разбросаны обломки.