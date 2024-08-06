В Китае объяснили неспособность украинских пилотов использовать F-16 в сложных миссиях

Украинские пилоты еще не освоили управление истребителями F-16, поэтому Киев не будет полагаться на эти самолеты для выполнения сложных операций. Об этом изданию Global Times Китая Вэй Дунсюй.

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Как утверждает специалист, Киев будет применять данные истребители в трех видах миссий: во-первых, для защиты ключевых локаций от авиаударов России и для достижения господства в воздухе над стратегически важными городами. Во-вторых, для охоты на военные самолеты РФ в воздушном пространстве Украины. И, в-третьих, для оказания авиационной поддержки сухопутным войскам. При этом Дунсюй отметил, что Москва обладает современными истребителями, которые могут конкурировать с F-16.

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«Если эти F-16 будут сбиты или повреждены, для Украины и Запада будет проблемой поддерживать эффективные поставки этого вооружения», — объяснил эксперт.



Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что истребители F-16, которые были переданы Украине, не смогут значительно повлиять на ход боевых действий и противостоять российской системе противовоздушной обороны (ПВО).