Мобилизация: последние новости на сегодня 6 августа 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 6 августа 2024, в материале «Рамблера».

© РИА Новости

Путин распространил выплаты в 5 млн руб. на семьи погибших на СВО сотрудников СКР

Российский президент Владимир Путин установил единовременные выплаты семьям сотрудников Следственного комитета в случае их гибели в зоне спецоперации на Украине, сообщает «Коммерсант».

Речь идет о сумме в 5 млн руб. Выплата будет распространена на сотрудников, погибших от ран в течение года. В случае ранения сотрудника СКР выплата составит 3 млн руб.

Указ президента вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Белоусов поручил решить вопрос проживания контрактников с женами при реабилитации

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил подготовить документ, который позволит решить вопрос совместного проживания с женами военнослужащих по контракту на время медицинской реабилитации, сообщает «Коммерсант».

Кроме того, должен быть предусмотрен проезд супругов к месту реабилитации военных.

Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой государства Владимиром Путиным рассказала о ситуации в госпиталях, где проходят реабилитацию участники военной операции. По ее словам, многие бойцы попросили разрешить их женам отдыхать вместе с ними в санаториях в период прохождения реабилитации.

Белоусов поздравил военных с освобождением Новоселовки Первой

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 6-го танкового полка и 114-ю мотострелковую бригаду с освобождением населенного пункта Новосёловка Первая в ДНР, сообщает РИА Новости.

Министр направил телеграмму воинской части и соединению.

Ранее военное ведомство сообщило, что группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новосёловка Первая в ДНР.