Российские бойцы подбили несколько легких французских колесных танков калибра 105 миллиметров, а также американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Жук, его слова приводит РИА Новости.

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Тем временем командир с позывным Музыка сообщил, что Bradley подбили на подступах к населенному пункту, а вот такую технику, как танки, украинские военные чаще пытаются оттянуть от линии фронта.