Спецоперация на Украине 6 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 6 августа 2024 года.

Группировка "Запад" уничтожила пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ

Российские бойцы уничтожили замаскированные пункты управления беспилотниками и пехоту противника, сообщает РИА Новости.

Это произошло в зоне проведения спецоперации. Расчеты 100-миллиметровых самоходных противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», установленных на базу многоцелевых легких бронированных транспортеров-тягачей, ведут огонь по выявленным целям Вооруженных сил Украины.

Дальность стрельбы более 7 километров при полном заряде позволяет вместе со слаженными действиями расчета дать высокую эффективность стрельбы.

Минобороны заявило об уничтожении опорного пункта ВСУ

Экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 неуправляемыми авиационными ракетами поразил опорный пункт и живую силу противника, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Все цели были поражены неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь».

После этого экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

Группировка "Днепр" сообщила об уничтожении 70 военных ВСУ за сутки

Российские бойцы не позволили Вооруженным силам Украины произвести перегруппировку, сообщает ТАСС.

Это произошло на каховском направлении, при обеспечении контроля островной зоны реки Днепр. Противник пытался высадиться на левом берегу.

Были уничтожены FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты. За сутки потери противника составили более 70 военнослужащих.

Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-мм гаубица М777 и 152-мм гаубица Д20, восемь единиц специальной автомобильной техники.