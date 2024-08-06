Российские военные взяли в плен солдата ВСУ с помощью БПЛА

Солдат ВСУ был взят в плен российскими военными в районе населенного пункта Вербовое ореховского направления с помощью квадрокоптера. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"В ходе одного из боев у населенного пункта [Вербовое] операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии обнаружили в блиндаже одного из опорных пунктов военнослужащего ВСУ, который пытался в нем укрыться от артиллерии и ударных беспилотников крымских десантников. После сброса в блиндаж боеприпаса солдат ВСУ получил легкую контузию <...> и принял решение сложить оружие, выйдя с поднятыми вверх руками. <...> Противник сдался в плен", - говорится в сообщении.



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Отмечается, что после этого украинский пленный был направлен в сторону передовых позиций крымских десантников.