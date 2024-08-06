Варшава помогает Киеву вербовать наемников в батальон националистов — так называемый украинский легион, сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье Херсона.

© РИА Новости

Польша обещает вступающим в него беженцам с Украины вид на жительство в Польше. «Украинский легион» создан Киевом и Варшавой для отправки на Украину и ведения там боевых действий против России.

Подполье рассказало, как Польша помогает Украине вербовать наемников

Подпольщики указали, что украинские граждане, находящиеся на территории Украины, просят своих уехавших в Евросоюз родственников ни в коем случае не подписывать контракты с какими бы то ни было проукраинскими националистическими или добровольческими воинскими формированиями.

Это чревато для легионера скорым возвращаем на Украину и последующей гибелью или тяжелым ранением на фронте в результате очередного «мясного штурма» или десанта на левый берег Днепра.