Мотострелки 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что задачу выполняли расчёты 100-мм противотанковых орудий «Рапира» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки.

Бойцы группировки «Запад» показали штурм опорника условного противника

Ранее группировка войск «Юг» уничтожила два склада боеприпасов и станцию РЭБ ВСУ.

Также ударом «Искандера-М» был уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников с 80 боевиками.