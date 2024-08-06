В США раскрыли состояние ядерного арсенала страны

Ядерный арсенал США серьёзно устарел и нуждается в модернизации.

Такое мнение в статье для The National Interest выразил аналитик Центра национальной безопасности Эллисона Роберт Питерс.

При этом он подчеркнул, что Россия и Китай не только сохранили технологическое преимущество над США, но и приумножили его.

Ранее в Responsible Statecraft написали, что реализация мер по наращиванию ядерных вооружений США ради паритета с Россией и Китаем лишь повысит вероятность ядерного конфликта.

Также российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США с упорством, «достойным лучшего применения», пытаются учить Россию и Китай «правильному поведению» в ядерной сфере.