Хуситы сообщили о подготовке мощного удара по Израилю

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что разрабатывает планы нанесения мощных ударов по Израилю. Об этом в интервью американскому журналу Newsweek сообщил заместитель секретаря по информации «Ансар Алла» Насреддин Амер.

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Он не захотел раскрыть подробности участия хуситов в предстоящей атаке на Израиль, но подчеркнул, что уже разрабатываются серьезные планы.

Хуситы сообщили об атаке на Израиль ракетой «Палестина»

Амер подчеркнул, что в этот период «Ансар Алла» склонна мало говорить и много действовать. И мир должен это понять.

До этого хуситы, контролирующие северную часть Йемена, сбили ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Куб» американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.

Хуситы уже шестой раз уничтожают беспилотники MQ-9, в предыдущий раз такой БПЛА был сбит представителями движения 29 мая в небе над провинцией Мариб.

Ранее хуситы использовали новый дрон при атаке на Тель-Авив.