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Пентагон подтвердил, что при атаке на авиабазу в Ираке пострадали военные США

Министерство обороны США подтвердило, что несколько американских военных получили ранения в результате обстрела авиабазы Айн-эль-Асад в Ираке. Об этом сообщил ТАСС.

В Пентагоне заявили о пострадавших в результате атаки на базу в Ираке
© gazeta.ru
«По предварительным данным, несколько американских военнослужащих пострадали», — отметил официальный представитель Пентагона.

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По его словам, был нанесен, «предположительно, ракетный удар» по американским силам и силам коалиции на авиабазе Айн-эль-Асад. Военное ведомство США пообещало раскрыть подробности по мере поступления новых сведений об обстреле.

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