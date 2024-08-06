В Пентагоне заявили о пострадавших в результате атаки на базу в Ираке

Министерство обороны США подтвердило, что несколько американских военных получили ранения в результате обстрела авиабазы Айн-эль-Асад в Ираке. Об этом сообщил ТАСС.

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«По предварительным данным, несколько американских военнослужащих пострадали», — отметил официальный представитель Пентагона.



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По его словам, был нанесен, «предположительно, ракетный удар» по американским силам и силам коалиции на авиабазе Айн-эль-Асад. Военное ведомство США пообещало раскрыть подробности по мере поступления новых сведений об обстреле.