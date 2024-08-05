Армения вновь отказалась участвовать в учениях ОДКБ

Армения не примет участие в командно-штабном учении ОДКБ «Взаимодействие-2024» в Киргизии с 3 по 15 сентября, сообщается на сайте организации.

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«Армянская сторона проинформировала, что участие в учениях не планирует», — говорится в сообщении.



Как писала «Парламентская газета», 23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приостановке участия страны в ОДКБ. По его словам, Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен во время войны с Азербайджаном. Также Ереван остановил финансирование организации.

4 июля Пашинян в поздравительной телеграмме президенту США Джо Байдену в честь Дня независимости США заявил, что Ереван и Вашингтон выразили готовность повысить уровень отношений до стратегического партнерства.

США решили помочь Армении отказаться от России

В июле глава МИД Армении принял участие в саммите НАТО по случаю 75-летия организации.