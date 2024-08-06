В США высказались о просьбе Украины сбивать российские ракеты

В обсуждении возможности перехвата российских ракет над Украиной должны участвовать все члены НАТО. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, его цитирует ТАСС.

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Он подчеркнул, что США не могут принять соответствующее решение самостоятельно.

Украина получит три системы Patriot и ракеты для ПВО от западных союзников

«Это решение должно принимать НАТО коллективно», — указал Миллер.



15 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армии НАТО должны сбивать российские ракеты в воздушном пространстве Украины, чтобы не остаться без газа зимой. Он объяснил, что в западных регионах страны располагаются крупные газохранилища.

Позднее украинский лидер рассказал, что союзники опасаются сбивать ракеты над Украиной из-за риска излишней эскалации конфликта. Однако, несмотря на беспокойство Запада, Киев намерен «продавливать эту тему».