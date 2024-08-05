КНДР будет наращивать свой ядерный потенциал из-за США

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея будет наращивать свой ядерный потенциал из-за политики США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ЦТАК.

Такое заявление он сделал во время церемонии передачи в войска новых тактических ракетных комплексов. По словам Ким Чен Ына, такое решение связано с передачей американского ядерного оружия союзникам США.

«Если оглянуться на последние 5 лет, то не было такого времени, когда к военным акциям, проводившимся США против Корейской Народно-Демократической Республики, не примешивались бы концепция ядерного (оружия — прим. ред.). И теперь дело дошло до такой опасной грани, что и страны-сателлиты тоже имеют в своем распоряжении ядерное оружие США», — заявил он.



Как считает Ким Чен Ын, характер отношений между США и союзникам становится больше похож на военный блок, который основан на ядерном оружии. При этом лидер Северной Кореи считает, что опыт взаимодействия с Вашингтоном показал, что Пхеньяну нужно готовиться к противостоянию, так как КНДР не возлагает каких-либо надежд на налаживание отношений.

«Пока против нас не прекратятся ядерные угрозы, пока существуют империалистические силы, которые считают ядерное оружие средством выживания для своей тирании, не может быть ни малейшего застоя, ни передышки на пути к укреплению сил сдерживания ядерной войны», — добавил он.



Ранее пограничным войскам КНДР передали 250 пусковых установок баллистических ракет.