Иран предупредил Израиль о намерении нанести удар

Иран решил атаковать Израиль и передал сообщение об этом через министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По данным издания, Сийярто позвонил главе МИД Израиля Исраэлю Кацу и разъяснил ему, что получил эту информацию в ходе разговора с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

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