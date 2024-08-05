Иран предупредил Израиль о намерении нанести удар

Иран решил атаковать Израиль и передал сообщение об этом через министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.
По данным издания, Сийярто позвонил главе МИД Израиля Исраэлю Кацу и разъяснил ему, что получил эту информацию в ходе разговора с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.
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"Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль", - сказал в связи с этим Кац, чьи высказывания приводит The Jerusalem Post.