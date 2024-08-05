В США предрекли быстрое уничтожение поставленных Украине F-16

Россия быстро уничтожит поставленные Украине американские истребители F-16 после того, как определит их нахождение. Такое развитие событий предрек бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.

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«Когда они определят, где эти самолеты базируются, Россия уничтожит их. Вопрос в том, как долго они протянут», — заявил экс-аналитик ЦРУ.



Джонсон отметил, что F-16 ждет быстрое уничтожение, так как украинские силы противовоздушной обороны не способны противостоять российским ракетам. Аналитик назвал передачу Киеву самолетов «символическим» и одновременно «фатальным» жестом.

По его словам, Россия может оценить F-16 как экзистенциальную угрозу и принять все меры для их уничтожения, так как данные самолеты при необходимом переоборудовании могут использоваться как носители ядерного оружия.

Летный состав Украины сократился после удара по аэродрому для F-16

Ранее издание The New York Times сообщило, что нехватка пилотов и малое количество F-16 на Украине ограничат их непосредственное влияние на поле боя.