Слебода: поступившие на Украину истребители F-16 давно устарели

Американские самолеты-истребители F-16, которые получила Украина, уже значительно устарели. Такое мнение высказал политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. 4 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что американские F-16 — уже на Украине, местные летчики уже начали их использовать. Слебода отметил, что F-16 будут противостоять лучшей системе противовоздушной обороны в мире, что однозначно и бесспорно доказано. По словам эксперта, украинские летчики при эксплуатации этих истребителей столкнутся с рядом проблем, в том числе с постоянным риском их уничтожения при приближении к линии боевого соприкосновения. Политолог подчеркнул, что российские военные с энтузиазмом будут выслеживать американские истребители, "чтобы преподать урок и предотвратить прецедент". Истребители F-16, переданные Украине, несут ракеты "воздух — воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, а также подвесные топливные баки, сообщили авторы Telegram-канала "Военный осведомитель". Наибольшую опасность для ВКС России представляют ракеты типа AIM-120 AMRAAM, писал военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходарёнок.