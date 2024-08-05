На Западе признали самый серьезный кризис обороны ВСУ в Донбассе

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе переживает самый тяжелый кризис с начала конфликта. Об этом на своем YouTube-канале Александр Меркурис.

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«Дни украинской обороны в Южном Донбассе сочтены и что кризис, развивающийся в этом районе, возможно, в некотором роде самый серьезный, с которым сталкивалась Украина», — сказал эксперт.



По словам Меркуриса, продвигающаяся Российская армия может вскоре выйти на оперативный простор и нанести еще более серьезные поражения ВСУ.

«Ситуация может стать очень плохой не только на юге Донбасса, но и потенциально по всей южной линии фронта», — резюмировал он.



Ранее Меркурис признал, что украинские войска испытывают нехватку живой силы и технических средств для ведения боевых действий.