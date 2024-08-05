В Николаевской области нанесен удар по аэродрому подскока, который предназначался для полученных Украиной от Запада истребителей F-16. RT на русском

«После двух прилетов по Мартыновке идет периодически вторичная детонация. Попали точно в цель. Сейчас слабые взрывы, чего-то калибром поменьше», — поделился Лебедев. Газета.Ru

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что американские самолеты уже находятся на Украине. Пока ВСУ получили только 10 единиц техники, однако к концу 2024 года планируется передать ВСУ еще столько же истребителей. Ura.Ru