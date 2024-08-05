Подоляк признал усталость военных ВСУ на фронте

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил об усталости украинских военных на фронте.

Об этом он заявил в интервью телеведущей Наталье Влащенко.

«Люди устали от монотонной однообразности, причём она крайне отрицательная», — цитирует его РИА Новости.



По его словам, усталость связана также с «некачественными условиями», дефицитом оружия и ресурсов.

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