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Подоляк признал усталость военных ВСУ на фронте

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил об усталости украинских военных на фронте.

Подоляк признал усталость военных ВСУ на фронте
© globallookpress.com

Об этом он заявил в интервью телеведущей Наталье Влащенко.

«Люди устали от монотонной однообразности, причём она крайне отрицательная», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, усталость связана также с «некачественными условиями», дефицитом оружия и ресурсов.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о нехватке живой силы и растущем недовольстве в рядах Вооружённых сил Украины.

Военные новости
Михаил Подоляк
Наталья Влащенко