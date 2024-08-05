FPV-дроны сожгли перевернувшийся американский БТР Stryker

Боевик ВСУ не справился с управлением M1126 Stryker, и во время движения бронетранспортер американского производства перевернулся. Произошло это в районе Волчанска (Харьковская область).

Экипаж сбежал, но эвакуировать БТР противнику не удалось. Его обнаружила российская разведка, и вскоре на место аварии были направлены FPV-дроны. Через некоторое время присланный из-за океана образец колесной техники уже полыхал вовсю.

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M1126 Stryker находятся на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, созданной в начале 2023 года и вооруженной 90 единицами таких машин. Также имелись БМП Marder 1A3 и бронированные миннозащищенные бронеавтомобили Cougar. По некоторым данным, соединение получило свое обозначение в честь американской 82-й воздушно-десантной дивизии.