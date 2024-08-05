Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили недостаточно F-16 для изменения ситуации на поле боя. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте вашингтонского Института по изучению войны (ISW). Lenta.ru

«Украине потребуется значительное количество F-16, чтобы успешно интегрировать их в систему противовоздушной обороны», — говорится в тексте доклада. ТАСС

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что на вооружение ВСУ поступили истребители F-16 от его западных союзников. Количество при этом он решил не уточнять. Украинский лидер поблагодарил за поставки Данию, Нидерланды, США и других союзников. Вечерняя Москва