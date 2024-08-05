Ресурс ForeignCombatants обнаружил информацию о японском наемнике Мицуки Икедзо из "Легиона ниндзя" (так называется одно из отделений украинского иностранного легиона), воюющем за ВСУ. При этом сам легионер с презрением относится к Украине.

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У Мицуки Икедзо канадское гражданство. Он служил в ВС Канады артиллеристом. Довелось ему пожить в Минске и Харькове.

После начала СВО японец перебрался в Польшу занимался сбором средств для ВСУ. А конце 2022 был завербован "Легион ниндзя" японским наемником Рэно Такэда.

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В районе Сватово она получил осколочные ранения обеих ног. После лечения переквалифицировался в операторы БПЛА.

В данный момент наемник проживает на Украине вдали от линии боевого соприкосновения. Он признается в соцсетях, что разочаровался в украинцах, которые прячутся и бегут от призыва.