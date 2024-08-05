В США заявили о нехватке F-16 у ВСУ для изменения ситуации на поле боя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили недостаточно F-16 для изменения ситуации на поле боя. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте вашингтонского Института по изучению войны (ISW).

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«Украине потребуется значительное количество F-16, чтобы успешно интегрировать их в систему противовоздушной обороны», — говорится в тексте доклада.



Кроме того, отмечается, что Украине для использования истребителей необходимо сначала уничтожить российские средства противовоздушной обороны при помощи предоставленных Западом вооружений.

В воскресенье, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на территорию страны прибыли истребители F-16. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Украины о предоставлении техники.