Соратник Кадырова оценил влияние поставок истребителей F-16 Киеву на ход СВО

Шесть истребителей F-16, поставленных в Вооруженные силы Украины (ВСУ), никак не повлияют на ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Lenta.ru

По его мнению, если бы ход спецоперации мог поменять какой-то самолет, в частности F-16, то его давно бы передали Украине. ТАСС

4 августа Владимир Зеленский объявил, что американские F-16 — уже на Украине, местные летчики уже начали их использовать. Самолетов и пилотов мало, признал украинский лидер, но переговоры о дальнейших поставках и тренировки летчиков продолжаются. Газета.Ru