Пулеметчик "Шериф" получил в висок пулю из ДШК и продолжил бой

Пулеметчик с позывным "Шериф" из донбасского отряда ДНР "Каскад" родился если не в рубашке, то в каске уж точно. Во время боя под Угледаром "Шериф" прикрывал действия морской пехоты, когда ему в висок прилетел привет от украинского коллеги - пуля из крупнокалиберного пулемета ДШК. Это оружие со времен Великой Отечественной славится своей ударной мощью, но то ли ангел-хранитель у стрелка оказался сильный, то ли помогло то, что он за правое дело сражается - в общем пулеметчик не просто выжил, а продолжил бой.

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"Морпехи штурмовали позицию, мы прикрывали. Прилетели мне две пули МДЗ: в висок и в ногу. И еще двух наших пацанов с "Каскада" ранило. Зато морпехи целые все остались и задачу выполнили", - приводит рассказ пулеметчика военкор Юрий Котенок.



К счастью, ранение "Шерифа" оказалось несерьезное - после лечение он вернулся в подразделение и продолжил воевать. Правда, на третий день его снова ранило: коптер сбросил на него осколочную гранату.

"Это ранение потяжелее было: посекло всю левую сторону тела, руки", - солдат показал полоски шрамов. Осталась отметина и на виске.



Повторимся: "Шерифу" повезло просто фантастически. Среди крупнокалиберных пулеметов середины XX века изделие Дегтярева-Шпагина отличалось высокой пробивной силой и активно применялось для борьбы с бронетехникой. На дистанции 500 метров выпущенная из ДШК пуля калибра 12,8 мм и весом 49 граммов пробивает 20-миллиметровую броню средней твердости. Что она может сделать с не бронированной человеческой головой, подумать страшно.

Скорее всего, пулеметчика спасло то, что в него попала не простая пуля, и не бронебойная, а зажигательная. МДЗ - зажигательная пуля мгновенного действия. Из твердого в ней латунный корпус. Но у она запросто оторвет руку, если в ней взорвется. Так что однозначно ангел-хранитель постарался.