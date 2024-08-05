Медленное продвижение Вооруженных сил России в ДНР связано с желанием сберечь жизни людей, предположил в разговоре с NEWS.ru военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец. По его мнению, «можно что угодно говорить на теплом московском диване», но для командиров важно не отправлять матерям повестки о гибели их сыновей.

Многие говорят, что мы движемся медленно. Можно все что угодно говорить на теплом московском диване. Для командира важно не через неделю или 15 дней взять населенный пункт. Для него самое важное не посылать матерям повестки о гибели сыновей. Это самое главное, что сдерживает наши темпы, — пояснил Баранец.



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Как отметил обозреватель, и Кремль, и Министерство обороны России жестко реагируют на сообщения о потерях в зоне специальной военной операции. Он добавил, что темпы продвижения ВС РФ связаны исключительно с желанием уберечь как можно больше солдат.

Кремль и Министерство обороны очень жестко реагируют на сообщения о гибели людей. Наши темпы, что бы не говорили военные эксперты, связаны исключительно с жизнями людей, с желанием победить, чтобы все были в строю, — заключил эксперт.



Минобороны РФ ранее сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Первая в ДНР. В ходе активных действий российских военных армия Украины потеряла за сутки до 365 бойцов, один танк, два американских БТР, а также другую военную технику и артиллерийские расчеты.