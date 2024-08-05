Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий со ссылкой на собственные источники заявил, что Киев занимается подготовкой повстанцев-туарегов и групп, связанных с организацией «Аль-Каида»*. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, обучение террористов включает в себя тактику ведения боя. По предварительным данным, первая группа прошла инструктаж в начале 2024 года.

«После заявлений (представителя главного управления разведки минобороны Украины Андрея — прим. ред.) Юсова и посла Украины в Сенегале (Юрия Пивоварова) это секретом больше не является», — написал Шарий.



Блогер добавил, что у Киева возникла проблема с доставкой террористам беспилотников и оружия, на что ушло несколько месяцев. По его словам, сейчас «груз доехал», а значит возможны теракты с использованием украинского вооружения. Источники отмечают, что координацией проекта занимается некий гражданин Украины Андрей Г., а также граждане одной из стран НАТО. Шарий опубликовал фото страницы паспорта мужчины со скрытой фамилией и номером.

Ранее сенегальское издание Senenews заявило, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. По данным газеты Monde, Юсов недавно раскрыл информацию о сотрудничестве между сторонами. 4 августа Мали заявило, что разрывает дипломатические отношение с Украиной. Переходное правительство страны в заявлении подчеркнуло, что полностью согласно с позицией России о неонацистском характере властей в Киеве.

* признана в России террористической и запрещена