Запад разрешил Вооруженным силам Украины бить американскими ракетами по Белгороду, но не дальше вглубь территории России. Об этом Виталий Саранцев в интервью испанской газете El Pais.

«Мы можем достичь Белгорода, но не дальше», — сказал он.



На Западе назвали условие сдерживания России

По словам Саранцева, у Украины нет разрешения от партнеров на атаки вглубь российских территорий.

Журналисты также отметили, что украинские войска уже начали использовать американские ракеты для атак по целям в России.

Ранее стало известно, что подразделения как минимум трех бригад ВСУ попали в окружение на покровском направлении в Донецкой народной республике. По данным источников ТАСС, украинские военные пытаются исправить сложившуюся ситуацию при помощи беспилотников, но их успешно подавляют российские системы радиоэлектронной борьбы.