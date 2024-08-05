Десантник Гайфулин несколько дней отбивал атаки врага и заработал орден

Гвардии капитан, командир воздушно-десантной роты Даниил Гайфулин - идеальный солдат: суров к врагам, внимателен к семье и подчиненным, опасность встречает не беспечно, но с улыбкой.

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"Я родился на Южном Урале - там, где делают суровых челябинских мужиков", - смеется Гайфулин.



Улыбка у него вовсе не суровая. Но награды на груди свидетельствуют, что мужчина он не только по паспорту.

"Поколения моих тренеров, старших товарищей почти все проходили службу в воздушно-десантных войсках. Большинство - ветераны Афганистана и Чеченской войны. Для меня эти люди были образцом мужества и героизма, поэтому я и решил стать офицером ВДВ", - приводит слова десантника Минобороны РФ.



На СВО Гайфулин с первого дня.

"Я помню это холодное дождливое утро 24 февраля, когда колонны бронемашин пересекали границу. Я уже имел опыт участия в боевых действиях и понимал, что нас ждет не легкая прогулка".



За время спецоперации капитан Гайфулин награжден орденом Мужества и двумя медалями "За отвагу". Его рота в течение нескольких дней обороняла обширный участок. По ним интенсивно работала артиллерия и авиация, противник непрерывно атаковал. Но, несмотря ни на что, десантники удержали рубеж и выполнили боевую задачу.

Даниил благодарен своим товарищам, которые не раз и не два вытаскивали его, оглушенного или раненого, из-под огня.

"По национальности я татарин и всегда говорю, что СВО закончится, когда татары в третий раз сожгут Киев", - заявил офицер.



На Южном Урале, где делают суровых мужиков, у капитана Гайфулина подрастает сын. Для него примером стал отец-десантник. И мальчик поступил в Суворовское училище.