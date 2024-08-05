В Молдавии начались учения с участием военных США

В Молдавии стартовали военные учения «Огненный щит - 2024» с участием военнослужащих США и Румынии. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщила пресс-служба министерства обороны страны. Вечерняя Москва

Отмечается, что учения направлены на «развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости участвующего личного состава». RT на русском

Как сообщается, маневры будут проходить в соответствии с планом подготовки Национальной армии Молдавии на 2024 год и организуются ежегодно начиная с 2015 года. BFM.RU