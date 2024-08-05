Так называемый «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) в основном состоит из украиноязычных боевиков. Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Спицкий, передает ТАСС.

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По информации агентства, мужчина служил в 53-й отдельной механизированной бригаде украинских войск. Он сдался в плен Вооруженным силам РФ в ходе боевых действий в районе донецкого города Торецка, который находится на Горловском направлении.

Военнослужащий отметил, что впервые увидел членов РДК во время учений в городе Сумы. Это произошло в 2024 году.

«Там был «Русский добровольческий корпус». Я так и не понял, почему так называется, просто все разговаривают на чистом украинском языке», — отметил Спицкий.



Кроме того, он рассказал о присутствии на тренировках инструкторов из США. При этом большая часть из них были женщинами, подчеркнул пленный.

29 июля бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что де-факто «Русского добровольческого корпуса» не существует. Как он сказал, в этой организации не наберется даже 50 членов.

Ранее США обвинили в подготовке членов «Русского добровольческого корпуса» и «Белорусского добровольческого корпуса».