На Западе назвали условие сдерживания России
Европейским странам «абсолютно необходимо вернуть военную мобильность» для сдерживания России. Об этом заявил генерал французской армии Бертран Тужуз, пишет «Московский комсомолец».
По его словам, страны НАТО разучились перебрасывать танки, войска и боеприпасы по континенту, как умели в годы Холодной войны. Российские политические деятели неоднократно заявляли, что РФ не стремится к вооруженному конфликту с западными странами, но готова ответить на угрозы своей безопасности.
Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что переброска танков и БМП США в Польшу может привести к эскалации ситуации в Восточной Европе. По его словам, размещение техники США недалеко от российских границ может быть воспринято Москвой как намерение Вашингтона организовать вторжение.