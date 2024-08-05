На Западе назвали условие сдерживания России

Европейским странам «абсолютно необходимо вернуть военную мобильность» для сдерживания России. Об этом заявил генерал французской армии Бертран Тужуз, пишет «Московский комсомолец».

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По его словам, страны НАТО разучились перебрасывать танки, войска и боеприпасы по континенту, как умели в годы Холодной войны. Российские политические деятели неоднократно заявляли, что РФ не стремится к вооруженному конфликту с западными странами, но готова ответить на угрозы своей безопасности.

Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что переброска танков и БМП США в Польшу может привести к эскалации ситуации в Восточной Европе. По его словам, размещение техники США недалеко от российских границ может быть воспринято Москвой как намерение Вашингтона организовать вторжение.