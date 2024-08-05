Российские системы ПВО не имеют себе равных. В ходе учений в Индии зенитные ракетные системы С-400 обнаружили и сбили 80% целей.

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Об этом в издании infoBRICS пишет независимый военный аналитик Драго Боснич. Он заявляет, что ЗРС обеспечивают беспрецедентную защиту военной и гражданской инфраструктуры, в том числе отражают масштабные атаки беспилотников на города и регионы России. А на Западе, тем не менее, продолжают публиковать фейки о том, что 60% российских ракет якобы "не срабатывают". Хотя военное ведомство США дает другие цифры эффективности - 97%.

Именно поэтому некоторые страны НАТО не отказываются от российских ЗРС, а Турция даже отказалась из-за них от сделки по закупке истребителей F-35. Так думают и в Индии. На последних учениях С-400 обнаружил и условно сбил 80% неприятельских штурмовиков, в роли которых выступали индийские истребители, заставив оставшиеся самолеты отступить.

Учения показали, что оборонный потенциал индийских ВВС значительно вырос, а закупка систем ПВО у России оправдала себя. Об этом пишет ИноСМИ. В настоящее время в Индии эксплуатируются три дивизиона С-400, два должны быть поставлены в ближайшие несколько лет.

Драго Боснич делает вывод, что успех на учениях в Индии неудивителен. В России разработаны лучшие в истории системы ПВО. Они обеспечивают надлежащую защиту как наземных подразделений, так и стационарных стратегических объектов. Поэтому выбор Индии этой ЗРС очевиден.