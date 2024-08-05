Истребители F-16 с видео Зеленского оказались макетами

Истребители F-16 на аэродроме Васильково под Киевом, на фоне которых Владимир Зеленский поздравил летчиков с днем украинских ВВС, оказались макетами. Внимательно просмотрев официальное видео, специалисты по авиатехнике обратили внимание на ряд особенностей, не свойственных боевым самолетам.

Прежде всего, у показанных под Киевом образцов отсутствует штатная пушка, шестистволка М61 Vulkan в нише над левым крылом.

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"Орудие должно быть видно. Можно было бы списать это на качество скрина, но на самолете, который летал, его видно. Как и технадписи", - заметил посвященный боевой авиации канал Воевода вещает.



Технические надписи - вторая странность. Они есть на любом самолете: военном или гражданском, - их десятки на всех поверхностях, лючках и крышках. Кроме эээ... F-16, показанных Владимиром Зеленским. Там - ни одной надписи, серая краска и трезубцы.

"На летающем, все сохранено, как есть - только трезубы намалевали", - продолжил Воевода.



Продолжая тему, канал Военный осведомитель обратил внимание на форму и расположение антенн системы госопознования "свой-чужой". У самолетов с Василькова они соответствуют версии F-16ADF - ранней серии, построенной для ВВС США. В то время как на Украину переданы F-16 Block 10/15 MLU из Нидерландов (тоже пожилые).