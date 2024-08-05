Два немецких танка Leopard уничтожили в зоне СВО

Военнослужащие группировки войск «Запад» ВС РФ уничтожили два танка Leopard в Харьковской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, для их поражения использовались барражирующий боеприпас «Ланцет» и высокоточный снаряд «Краснополь».

Перемещение бронетехники и замаскированную огневую позицию обнаружили в двух районах Харьковской области военнослужащие разведывательных подразделений. После анализа полученных данных командование приняло решение о точечных ударах.

«В результате ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С», применившим высокоточный снаряд «Краснополь», оба танка были уничтожены», — добавили в ведомстве.



Судя по опубликованному видео, один танк удалось поразить во время движения. После попадания снаряда он загорелся и остановился. Второй Leopard подбили во время его нахождения в лесополосе.